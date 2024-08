Neeraj Chopra | నీరజ్‌ చోప్రాతో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ : చోప్రా తల్లి క్రీడా స్ఫూర్తి చాటారని ప్రశంసలు

August 9, 2024 / 03:15 PM IST

Neeraj Chopra : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో జావెలిన్‌ త్రోలో నీరజ్‌ చోప్రా సత్తా చాటాడు. భారత్‌కు స్వర్ణం అందిస్తాడనే అంచనాలను అధిగమించలేకపోయినా రజతం దక్కించుకున్నాడు. రజత పతకాన్ని గెలుచుకున్న నీరజ్‌ చోప్రాను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభినందించారు. నీరజ్‌ చోప్రాతో మాట్లాడిన ప్రధాని అతడి గాయం గురించి ఆరా తీసి సత్వరమే కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

#WATCH | PM Narendra Modi spoke to Javelin thrower Neeraj Chopra and congratulated him on the Silver medal. He also enquired about his injury and lauded the sportsman spirit shown by his mother.#Paris2024 #Paris2024Olympic pic.twitter.com/DvVEMcNbPQ

— ANI (@ANI) August 9, 2024