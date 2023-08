Watch: చదువుపై దృష్టిపెట్టాలని మందలించిన టీచర్‌.. కత్తితో పొడిచిన యువకుడు

August 13, 2023 / 04:10 PM IST

ముంబై: చదువుపై దృష్టిపెట్టాలని మందలించిన టీచర్‌ను ఒక యువకుడు కత్తితో పొడిచాడు (Minor stabs ex-teacher) . తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ టీచర్‌ పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. 26 ఏండ్ల రాజు ఠాకూర్ స్థానికంగా ట్యూషన్‌ సెంటర్‌ నిర్వహిస్తున్నాడు. గురువారం మధ్యాహ్నం మీరా రోడ్‌లోని పెంకరపాడు ప్రాంతంలో కొందరితో కలిసి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంతలో 17 ఏండ్ల యువకుడు వేగంగా టీచర్‌ రాజు ఠాకూర్‌ వద్దకు వెళ్లాడు. వెంట తెచ్చిన కత్తితో అతడిపై దాడి చేశాడు. స్థానికులు నిలువరించేందుకు ప్రయత్నించినా అతడు ఆగలేదు. టీచర్‌ కడుపులో, వెనుకవైపు రెండు, మూడు సార్లు కత్తితో పొడిచాడు. అతడు కిందపడిపోగా ఆ యవకుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

కాగా, కత్తి దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన టీచర్‌ రాజు ఠాకూర్‌ను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి క్రిటికల్‌గా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. అయితే పారిపోయిన మైనర్‌ యువకుడు అనంతరం పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు.

మరోవైపు ఆ యువకుడు గతంలో రాజు ఠాకూర్‌ ట్యూషన్‌లో చదివినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా చదువుపై దృష్టిపెట్టాలని ఆయన మందలించాడని, విద్యార్థినులతో చనువుగా ఉండటంపై ఆగ్రహించి ట్యూషన్‌ నుంచి పంపేశాడని అన్నారు.

అలాగే అతడితో మాట్లాడవద్దని విద్యార్థినికి ఆ టీచర్‌ చెప్పాడని, దీనిపై కక్ష పెంచుకున్న ఆ యువకుడు టీచర్‌ రాజు ఠాకూర్‌ను కత్తితో పొడిచినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. మరోవైపు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#Video: A minor boy stabbed coaching class owner with a knife in Kashimira, #MiraRoad. The incident was captured on #CCTV camera. The boy later surrendered before the police.#mumbainews #MumbaiCrime #murdercase pic.twitter.com/kfGXUpGGgD

— Free Press Journal (@fpjindia) August 13, 2023