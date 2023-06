June 3, 2023 / 11:36 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: ఒడిశా రైలు ప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై తెలంగాణ ఐటీశాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. ఆ దుర్ఘ‌ట‌న‌లో 233 మంది ప్ర‌యాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోవ‌డం ప‌ట్ల ఆయ‌న షాక్ వ్య‌క్తం చేశారు. రైలు ప్ర‌మాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుటుంబాల‌కు ఆయ‌న సంతాపం తెలిపారు. ప్ర‌మాద బాధితులు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని ప్రార్థిస్తున్న‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. రైలు ప్ర‌మాదాన్ని నివారించే యాంటీ కొలిజ‌న్ డివైస్‌లు ఏమైన‌ట్లు మంత్రి కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు. ప్ర‌మాద తీవ్ర‌త చాలా ఊహించ‌ని రీతిలో ఉంద‌ని, ఈ విషాదం జ‌ర‌గాల్సింది కాదు అని ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపారు.

Aghast at the horrific train collision that killed 233 passengers and left many more wounded

My heartfelt condolences & prayers to all the families of the passengers who lost their loved ones and those affected 🙏

What happened to the Anti Collision Devices ? This is indeed a…

— KTR (@KTRBRS) June 3, 2023