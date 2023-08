August 12, 2023 / 10:28 AM IST

శ్రీన‌గ‌ర్: పాకిస్థాన్‌, చైనా నుంచి వ‌స్తున్న స‌రిహ‌ద్దు స‌మ‌స్య‌ల‌ను ఎదుర్కొనేందుకు శ్రీన‌గ‌ర్ బేస్‌ను మ‌రింత ప‌టిష్టం చేశారు. ఆ బేస్ వ‌ద్ద ఇప్పుడు మిగ్‌-29 యుద్ధ విమానాల(MiG-29 Fighter Jets)కు చెందిన స్క్వాడ్ర‌న్‌ల‌ను మోహ‌రించారు. మిగ్‌-21 బృందాల స్థానంలో ఇప్పుడు మిగ్‌-29 బృందాలు ప‌నిచేయ‌నున్నాయి. ఈ బృందాన్ని డిఫెండ‌ర్ ఆఫ్ నార్త్‌గా పిలుస్తున్నారు.

#WATCH | J&K: MiG-29 fighter aircraft deployed in Srinagar replacing the MiG-21 fighter jets at the base. pic.twitter.com/xwCJl28ad4

మిగ్‌-29 చాలా అప్‌గ్రేడ్ యుద్ధ విమానాలని పైలెట్ స్క్వాడ్ర‌న్ లీడ‌ర్ శివ‌మ్ రాణా తెలిపారు. నైట్ విజ‌న్ గ‌గూల్స్‌తో ఈ విమానాల‌ను రాత్రి పూట కూడా ఆప‌రేట్ చేయ‌వ‌చ్చు అన్నారు. ఎయిర్ టు ఎయిర్ రీఫ్యుయ‌లింగ్ సామ‌ర్థ్యం ఉన్న కార‌ణంగా .. వీటిని లాంగ్ రేంజ్‌లో కూడా ఆప‌రేట్ చేయ‌వ‌చ్చు అని చెప్పారు. భార‌తీయ వైమానిక ద‌ళానికి చెందిన పైలెట్లే ఈ విమానాల‌ను ఆప‌రేట్ చేస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు.

“We have also included the air-to-ground armament which was not there earlier. The biggest… pic.twitter.com/W6IxcfClMQ

