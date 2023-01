బెంగళూరులో ఘోర ప్రమాదం.. మెట్రో పిల్లర్ కూలి ఇద్దరు మృతి

January 10, 2023 / 01:42 PM IST

Bengaluru | బెంగళూరులో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. నిర్మాణంలో ఉన్న మెట్రో పిల్లర్‌ కూలి తల్లీ, కుమారుడు మృతి చెందారు. ఈ ఘటన నగరంలోని నగావరా ప్రాంతంలో మంగళవారం ఉదయం చోటు చేసుకుంది.

బైక్‌పై వెళ్తున్న ఓ కుటుంబంపై మెట్రో పిల్లర్‌ పడటంతో వారు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను స్థానికులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ.. 28 ఏళ్ల తేజశ్విని, ఆమె మూడేళ్ల కుమారుడు విహాన్‌ మృతి చెందారు. తేజశ్విని భర్త, కుమార్తె చికిత్స పొందుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు, పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

Karnataka | An under-construction metro pillar collapsed near Nagavara of the outer ring road in Bengaluru. Details awaited. pic.twitter.com/u4zRtncDBI

— ANI (@ANI) January 10, 2023