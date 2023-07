July 11, 2023 / 06:50 PM IST

న్యూఢిల్లీ : సోష‌ల్ మీడియాలో ఎటు చూసినా క్యూట్ యానిమ‌ల్ వీడియోలు (viral video) సంద‌డి చేస్తుంటాయి. మీరు డాగ్ ల‌వ‌ర్ అయితే మాత్రం ఈ వీడియో బాగా న‌చ్చుతుంది. ది ఫైజెన్ అనే ట్విట్ట‌ర్ ఖాతా ఈ వీడియోను మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్‌లో షేర్ చేసింది. ఈ వైర‌ల్ క్లిప్‌లో రోడ్డుపై ఇద్ద‌రు వ్య‌క్తులు న‌డుచుకుంటూ వెళుతుండ‌గా కుక్క‌లు కంట‌ప‌డ‌తాయి.

వాటిని భ‌య‌పెట్టాల‌నుకున్న వారు వాటి వెంట ప‌డి త‌రుముతారు. అయితే కొద్దిసేప‌టికే కుక్క‌లు మ‌రో పెద్ద కుక్క‌ను వెంట‌బెట్టుకుని వారిని ఛేజ్ చేయ‌డంతో వారు భ‌యంతో ప‌రుగు తీయ‌డం ఈ క్లిప్‌లో క‌నిపిస్తుంది. ఈ వైర‌ల్ వీడియోను ఇప్ప‌టివర‌కూ ఏకంగా 14 ల‌క్ష‌ల మందికి పైగా వీక్షంచారు.

Don’t underestimate anything, there is always something stronger than you!

Made me laugh a lot! 🤣🤣pic.twitter.com/r8WWEP5NSA

— Figen (@TheFigen_) July 8, 2023