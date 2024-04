April 13, 2024 / 01:30 PM IST

Massive Fire | పశ్చిమబెంగాల్‌ కోల్‌కతా (Kolkata)లో భారీ అగ్నిప్రమాదం (Massive Fire) సంభవించింది. జెస్సోర్‌ రోడ్డులోని స్లమ్‌ ఏరియాలో (Jessore Road Slum) శనివారం పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో చాలా ఇళ్లు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. మంటలు పెద్ద ఎత్తున చెలరేగడంతో జెస్సోర్‌ ప్రాంతాన్ని దట్టమైన పొగ కమ్మేసింది. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియరాలేదు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలు ఆర్పివేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

#WATCH | West Bengal: Fire broke out in the slums on Jessore Road, Kolkata. Further details awaited. pic.twitter.com/E2Owr9Oisd

— ANI (@ANI) April 13, 2024