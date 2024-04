April 13, 2024 / 01:13 PM IST

Sonu Sood | బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు, రియల్‌ హీరో సోనూసూద్ (Sonu Sood) ‌.. కరోనా కష్టకాలంలో తన పెద్ద మనసు చాటుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఎంతో మందికి తనవంతు సాయం చేసి రియల్‌ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. సాయం కోరివచ్చిన వారిని అక్కున చేర్చుకున్నాడు. ఆ సమయంలో నెటిజన్లు సైతం సోనూని దేవుడిలా ట్రీట్‌ చేశారు. ఆ తర్వాత కూడా చాలా సందర్భాల్లో కష్టాల్లో ఉన్న ఫ్యాన్స్‌కు, పలువురికి సాయం చేసి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇప్పుడు మరోసారి ఆయన పేరు హెడ్‌లైన్స్‌లో నిలిచింది.

ఇటీవలే ఓ స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్‌ (Swiggy delivery man) ఆర్డర్‌ డెలివరీ చేసేందుకు వెళ్లి ఓ ఇంటి ముందు ఉన్న ఖరీదైన షూను ఎత్తుకెళ్లిన (Shoes Stolen) విషయం తెలిసిందే. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్‌ అవుతోంది. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. అయితే, సదరు స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్‌కి ఇప్పుడు సోనూసూద్‌ అండగా నిలిచాడు (Sonu Sood supports). అతడిపై కంపెనీ కానీ, అధికారులు కానీ ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోవద్దని కోరాడు. ఈ మేరకు ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా ఓ ట్వీట్‌ పెట్టాడు.

‘స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్‌ డెలివరీ సమయంలో ఏదైనా ఇంటి ముందు షూ చోరీ చేస్తే.. అతడిపై చర్యలు తీసుకోకండి. బదులుగా కొత్త షూ కొనివ్వండి. అతడికి అవి అవసరం కావొచ్చు. దయగా ఉండండి’ అంటూ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. కొందరు నటుడి చర్యను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ‘దొంగతం ఏ విధంగానూ మంచిది కాదని, దాన్ని ప్రోత్సహించడం ఏంటి..?’ అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ‘చోరీని సమర్ధించడం సరికాదు’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

If Swiggy’s delivery boy stole a pair of shoes while delivering food at someone’s house. Don’t take any action against him. In fact buy him a new pair of shoes. He might be really in need. Be kind ❤️🙏

— sonu sood (@SonuSood) April 12, 2024