Watch: ఇంటి తలుపు తట్టి.. కాల్పులు జరిపిన ముసుగు ధరించిన వ్యక్తులు

April 24, 2023 / 02:54 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ముసుగు ధరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు అపార్ట్‌మెంట్‌ బిల్డింగ్‌లోని ఒక ఇంటి తలుపు తట్టారు. డోర్‌ తెరిచిన వ్యక్తిపై గన్‌తో రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. అలాగే గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లోకి పరుగెత్తి మరో ఇంటి కిటికీ వైపు కూడా మూడు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ (Viral Video) అయ్యింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ముఖానికి మాస్కులు ధరించిన ఇద్దరు యువకులు ఆదివారం ఉదయం ఆగ్నేయ ఢిల్లీలోని సిద్ధార్థ్ నగర్‌లో ఒక అపార్ట్‌మెంట్ బిల్డింగ్‌ వద్దకు వచ్చారు. మొదటి అంతస్తులో నివసిస్తున్న హిప్నోథెరపిస్ట్ సోహైల్ సిద్ధిఖీ ఫ్లాట్‌ డోర్‌ను తట్టారు. లోపల నుంచి ఎవరో వస్తున్నట్లు గమనించిన ఒక వ్యక్తి గన్‌ను ఎక్కుపెట్టాడు. డోర్‌ తీసిన వ్యక్తిపై రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపాడు. ఆ వెంటనే వారు మెట్ల మీదుగా కిందకు పరుగెత్తారు.

కాగా, అపార్ట్‌మెంట్‌ గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌కు చేరుకున్న ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడున్న మరో ఫ్లాట్‌ కిటికీ వైపు గన్‌తో మూడు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. కాల్పుల సంఘటనతో అపార్ట్‌మెంట్ వాసులు షాక్‌ అయ్యారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. ఆ అపార్ట్‌మెంట్‌ బిల్డింగ్‌లోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లను పరిశీలించారు. నిందితులు లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఫ్లాట్‌లోని వారు అద్దెకు ఉంటున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Two masked men allegedly opened fire at the door of an apartment in southeast Delhi's Sidharth Nagar yesterday.

The accused fired two shots at the door of the first-floor apartment and then they fled towards the ground floor. The masked men also fired three shots at the… pic.twitter.com/BxsR76NAKF

— ANI (@ANI) April 24, 2023