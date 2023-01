January 10, 2023 / 05:52 PM IST

న్యూఢిల్లీ : స‌మాజంలో మంచి ప‌నులు చేయ‌డానికి ఎలాంటి హోదా అవ‌స‌రం లేద‌ని మంచి మ‌న‌సుంటే చాల‌ని ఈ వ్య‌క్తి నిరూపించాడు. ఒడిషాలోని బెహ్రంపూర్‌కు చెందిన నాగేషు పాత్రో ప‌గ‌లు కూలీ ప‌నులు చేస్తూ రాత్రి స‌మ‌యంలో నిరుపేద పిల్ల‌ల‌కు పాఠాలు చెబుతూ టీచ‌ర్ పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ట్విట్ట‌ర్‌లో ఏఎన్ఐ ఈ వివ‌రాలు పోస్ట్ చేయ‌గా నాగేషు పాత్రోకు నెటిజ‌న్లు శాల్యూట్ చేస్తున్నారు.

Odisha | A railway porter by night, Berhampur's Ch Nageshu Patro becomes a teacher for young and poor children during the day. The 31-year-old also teaches at a private college as a guest lecturer. pic.twitter.com/yZdBetJx5p

