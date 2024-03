Man stabs woman | ఎగతాళి చేస్తోందన్న ఆగ్రహంతో.. మహిళను కత్తితో పొడిచిన వ్యక్తి

March 24, 2024 / 03:31 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఒక మహిళ పదే పదే ఎగతాళి చేయడంపై ఒక వ్యక్తి ఆగ్రహంతో రగిలిపోయాడు. కూరగాయల వ్యాపారి నుంచి కత్తి లాక్కున్నాడు. మహిళపై దాడి చేసి కత్తితో పలుమార్లు పొడిచాడు. (Man stabs woman) ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం ముఖర్జీ నగర్‌లో ఒక వ్యక్తి కత్తితో మహిళను పలుమార్లు పొడిచాడు. గమనించిన స్థానికులు అతడ్ని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. అయినప్పటికీ ఆ మహిళపై కత్తితో దాడి చేశాడు. ఆ తర్వాత పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా స్థానికులు పట్టుకున్నారు. అక్కడి చేరుకున్న పోలీసులకు అప్పగించడంతో ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్‌ చేశారు.

కాగా, నిందితుడ్ని 22 ఏళ్ల అమన్‌గా గుర్తించారు. స్థానికంగా నివసిస్తున్న అతడు పేయింగ్‌ గెస్ట్‌ వసతి గృహంలో కుక్‌గా పని చేస్తున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే విద్యార్థిని తరుచుగా తనను వెక్కిరించి ఎగతాళి చేయడంతోపాటు వెర్రివాడిగా పిలుస్తున్నదని అమన్ ఆరోపించాడు. దీంతో ఆగ్రహించి కత్తితో ఆమెపై దాడి చేసినట్లు పోలీసులకు చెప్పాడు.

మరోవైపు కత్తి పోట్లకు గురైన యువతిని ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్‌ చేసి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆమెకు ప్రాణాపాయం లేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Delhi: A 22-year-old man Aman has been arrested for attacking a girl in the Mukherjee Nagar area with a knife in broad daylight. The incident occurred on 22 March.

The passers-by intervened and tried to stop and catch the accused. The girl did not suffer grievous… pic.twitter.com/y5M4U4girT

— ANI (@ANI) March 24, 2024