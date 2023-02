February 3, 2023 / 03:58 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ముంబై లోక‌ల్ ట్రైన్‌లో ఇద్ద‌రు ప్ర‌యాణీకులు దురుసుగా ప్ర‌వ‌ర్తించిన వీడియోను ఓ వ్య‌క్తి సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలో త‌న స్నేహితుడి ప‌క్క‌న కూర్చున్న మ‌హిళ త‌న‌కు ఎదురుగా ఉన్న సీటుపై కాలు పెట్ట‌డం క‌నిపిస్తుంది. ఎదురు సీటులో కూర్చున్న ప్ర‌శాంత్ ఆమెను కాలు తీయాల‌ని కోర‌గా స‌ద‌రు మ‌హిళ‌, ఆమె స్నేహితుడు ప్ర‌శాంత్‌తో వాదించ‌డం ఈ క్లిప్‌లో క‌నిపిస్తుంది.

