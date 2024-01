Man Thrashed By Locals | మహిళ స్నానం చేస్తుండగా వీడియో రికార్డ్‌ చేసిన వ్యక్తి.. స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టిన జనం

January 10, 2024 / 05:54 PM IST

బెంగళూరు: ఒక మహిళ స్నానం చేస్తుండగా ఒక వ్యక్తి మొబైల్‌లో వీడియో రికార్డ్‌ చేశాడు. ఆ మహిళ గమనించి కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అతడ్ని పట్టుకున్నారు. కరెంట్‌ స్తంభానికి అతడ్ని కట్టేసి కొట్టారు. (Man Thrashed By Locals) ఆ తర్వాత పోలీసులకు అప్పగించారు. కర్ణాటకలోని హుబ్లీ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. గోకుల్ రోడ్ సమీపంలోని గణేష్ పేట్‌లో నివసిస్తున్న లాడ్ సాబ్‌ కార్మికుడిగా పని చేస్తున్నాడు. మంగళవారం లోహియా నగర్‌లోని భవనం నిర్మాణ పనుల్లో అతడు పాల్గొన్నాడు. ఆ భవనం పక్కనే ఉన్న ఇంటి బాత్‌రూమ్‌లో ఒక మహిళ స్నానం చేస్తున్నది. ఇది గమనించిన అతడు బాత్‌ రూమ్‌ కిటికీ వద్ద మొబైల్‌ ఫోన్‌ ఉంచి రహస్యగా వీడియో రికార్డ్‌ చేయసాగాడు.

కాగా, స్నానం చేస్తున్న ఆ మహిళ దీనిని గమనించి గట్టిగా కేకలు వేసింది. దీంతో స్థానికులు లాడ్ సాబ్‌ను రెడ్‌హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు. ఒక కరెంట్‌ స్తంభానికి అతడ్ని కట్టేసి కొట్టారు. అనంతరం అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులకు ఆ వ్యక్తిని అప్పగించారు. దీంతో ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. స్థానికులు ఆ వ్యక్తిని కట్టేసి కొట్టిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

A man from #Karnataka’s #Hubballi is accused of allegedly filming a woman while she was taking a bath. The incident took place on Tuesday in Karnataka’s #GokulRoad.

According to the police, the accused identified as, Laad sahab was doing a bar bending work near the house of the… pic.twitter.com/QOxrws4WN9

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 9, 2024