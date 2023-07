July 3, 2023 / 01:16 PM IST

న్యూఢిల్లీ : విమానంలో వాద‌వివాదాలు, ఘ‌ర్ష‌ణ‌ల‌కు సంబంధించిన వైర‌ల్ వీడియోలు (Viral video) సోష‌ల్ మీడియాలో క‌నిపిస్తుంటాయి. లేటెస్ట్‌గా విస్తారా ఫ్లైట్‌లో స‌హ ప్ర‌యాణీకుడితో ఓ వ్య‌క్తి ఘ‌ర్ష‌ణ‌కు దిగిన వీడియో నెట్టింట వైర‌ల‌వుతోంది. విమానంలో ఉన్న ఓ ప్ర‌యాణీకుడు ఈ వీడియోను రికార్డు చేసి ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వైర‌ల్ క్లిప్‌లో ఓ వ్య‌క్తి త‌న కూతురిని అభ్యంత‌ర‌క‌రంగా తాకిన వ్య‌క్తితో ఘ‌ర్ష‌ణ ప‌డ‌టం క‌నిపిస్తుంది.

Kalesh Inside the vistara flight b/w Two man over a guy touched another man Daughter pic.twitter.com/BTlS1EHhma

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 2, 2023