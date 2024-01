January 17, 2024 / 10:31 AM IST

న్యూఢిల్లీ: తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మ‌హువా మొయిత్రా(Mahua Moitra).. ఢిల్లీలోని ప్ర‌భుత్వ బంగ్లాను త‌క్ష‌ణ‌మే ఖాళీ చేయాల‌ని డైరెక్ట‌రేట్ ఆఫ్ ఎస్టేట్స్ ఆదేశించింది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆ శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది. కేంద్ర గృహ‌, ప‌ట్ట‌ణ వ్య‌వ‌హారాల శాఖ ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించింది. ఎంపీ హోదాలో ఆమెకు ఓ ప్ర‌భుత్వ బంగ్లాను కేటాయించారు. అయితే ఆ బంగ్లాను త‌క్ష‌ణ‌మే ఖాళీ చేయాల‌ని కేంద్రం త‌న ఆదేశాల్లో పేర్కొన్న‌ది. నోటీసులు జారీ చేసిన నేప‌థ్యంలో అధికారులు ఆమె ఇంటిని త్వ‌ర‌లో త‌నిఖీ చేయ‌నున్నారు.

#WATCH | Trinamool Congress Party (TMC) leader Mahua Moitra gets fresh notice to vacate her Government allotted accommodation in New Delhi.

The notice of Office of the Estate Officer and Assistant Director of Estates (Litigation), Directorate of Estates reads “The Applicant vide… pic.twitter.com/IJAU6GU0yO

— ANI (@ANI) January 17, 2024