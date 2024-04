Maha Congress Chief | మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడికి తప్పిన పెనుప్రమాదం

April 10, 2024 / 12:19 PM IST

Maha Congress Chief | మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు (Maha Congress Chief) నానా పటోలే (Nana Patole) తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది (Meets With Accident). ఈ ఘటనలో పటోలేకి ఎలాంటి గాయాలూ కాలేదు.

ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారు భండారా నగరానికి సమీపంలోని భిల్వారా (Bhilwara) గ్రామ సమీపంలో మంగళవారం రాత్రి ప్రమాదానికి గురైనట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. కారును వెనుక నుంచి ట్రక్కు ఢీ కొట్టినట్లు చెప్పాయి. ఈ ప్రమాదం నుంచి నానా పటోలే తప్పించుకున్నారని, ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలూ కాలేదని కాంగ్రెస్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

Bhandara | Maharashtra Congress president Nana Patole’s car met with an accident near Bhilwara village, near Bhandara city. A truck hit his car from the backside. Nana Patole escaped this accident. No one was injured in the accident.

(Source: Nana Patole’s office) pic.twitter.com/2zhGaMlySm

