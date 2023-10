Shivraj Singh Chouhan | బుధ్ని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేసిన మధ్యప్రదేశ్‌ సీఎం

October 30, 2023 / 04:34 PM IST

భోపాల్‌: మధ్యప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ సీనియర్‌ నేత శివరాజ్‌సింగ్‌ చౌహాన్‌ బుధ్ని నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. బుధ్ని నియోజకవర్గంలోని ఎన్నికల రిటర్నింగ్‌ అధికారికి తన నామినేషన్‌ పత్రాలను సమర్పించారు. నామినేషన్‌ల దాఖలుకు ఆఖరి రోజైన అక్టోబర్‌ 30న ఆయన నామినేషన్‌ వేశారు. శివరాజ్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌ రిటర్నింగ్‌ అధికారికి తన నామినేషన్‌ పత్రాలను సమర్పిస్తున్న దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

అదేవిధంగా బీజేపీకి చెందిన మరో సీనియర్‌ నేత కైలాష్‌ విజయవర్గీయ కూడా ఇవాళ నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఇండోర్‌-1 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో దిగుతున్నాడు. విజయవర్గీయ నామినేషన్‌ దాఖలుకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో ఉన్నాయి.

#WATCH | Indore | BJP leader Kailash Vijayvargiya files his nomination for the upcoming elections in Madhya Pradesh

The party has fielded him from the Indore-1 assembly constituency. pic.twitter.com/twOAzcOUS1

— ANI (@ANI) October 30, 2023