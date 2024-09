Delhi Rain | తడిసి ముద్దైన ఢిల్లీ.. భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

September 11, 2024 / 10:21 AM IST

Delhi Rain | దేశ రాజధాని ఢిల్లీ (Delhi)లో తేలికపాటి వర్షం (Rain) పడింది. ఆర్కేపురం, ద్వారకా నగర్‌, ఇండియా గేట్‌, ఫిరోజ్‌షా రోడ్డు సహా పలు ప్రాంతాల్లో బుధవారం ఉదయం వర్షం కురిసింది. దీంతో రాజధాని నగరం మొత్తం తడిసి ముద్దైంది. ఈ వర్షానికి రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. దీంతో నగరంలో ట్రాఫిక్‌ ఎక్కడికక్కడ స్తంభించిపోయింది. పాఠశాలలు, ఆఫీసులకు వెళ్లే వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అక్షరధామ్‌ టెంపుల్‌ నుంచి సరాయ్‌ కాలే ఖాన్‌ వెళ్లే మార్గంలో రోడ్డు ఇరువైపులా భారీగా ట్రాఫిక్‌ నిలిచింది.

#WATCH | Traffic snarl on the route from Akshardham Temple to Sarai Kale Khan, in Delhi. Several parts of the city received light rain this morning. pic.twitter.com/fw4SJWzHzP

— ANI (@ANI) September 11, 2024