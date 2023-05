May 2, 2023 / 03:30 PM IST

బెంగళూరు: కర్ణాటక ప్రదేశ్‌ కాంగ్రెస్‌ కమిటీ (PCC) అధ్యక్షుడు, సీనియర్‌ రాజకీయ నాయకుడు డీకే శివకుమార్‌కు తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్‌ను డేగ ఢీకొట్టింది. దాంతో హెలికాప్టర్‌ అద్దం ఒకవైపు పూర్తిగా పగిలిపోయింది. హెలికాప్టర్‌ ల్యాండ్‌ అవుతున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరగడంతో పెద్దగా ఎవరికీ ఏమీ కాలేదు.

కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో డీకే శివకుమార్‌ ములబగిలులో ఎన్నికల ప్రచారం కోసం ఇవాళ మధ్యాహ్నం హెలికాప్టర్‌లో బయలుదేరారు. ఆ హెలికాప్టర్‌ హోసకోట్‌ సమీపంలో ల్యాండ్‌ అవుతుండగా డేగ వచ్చి ఢీకొట్టింది. దాంతో హెలికాప్టర్‌ అద్దం పగిలిపోయింది. దాంతో హెలికాప్టర్‌లో ఉన్న డీకే శివకుమార్‌కు ఏమీ కాకపోయినా, ఆయన కెమెరామెన్‌కు మాత్రం స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.

Karnataka Congress president DK Shivakumar’s helicopter was hit by an eagle near Hosakote. He was on his way to Mulabagilu for an election rally. His camera person received minor injuries during the incident. pic.twitter.com/U6MEfu5ek9

— ANI (@ANI) May 2, 2023