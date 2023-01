Adiyogi Shiva statue | బెంగళూరులో 112 అడుగుల ఆదియోగి విగ్రహం ఆవిష్కరణ

January 16, 2023 / 03:57 PM IST

Adiyogi Shiva statue | బెంగళూరు సమీపంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన 112 అడుగుల ఆదియోగి విగ్రహాన్ని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్‌ బొమ్మై ఆదివారం సాయంత్రం ఆవిష్కరించారు. చిక్‌బళ్లాపూర్‌లోని అవలగుర్కి గ్రామ సమీపంలో ఇషా ఫౌండేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఈ భారీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆదియోగి విగ్రహంపై ఏర్పాటుచేసిన రంగురంగుల లేజర్‌ షో అందరినీ కట్టిపడేసింది. కార్యక్రమంలో సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్‌, కర్ణాటక ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సుధాకర్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

#WATCH | Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai yesterday unveiled a 112-ft bust of 'Adiyogi Shiva' in Chikkaballapur in the presence of Sadhguru Jaggi Vasudev and Health Minister K Sudhakar. pic.twitter.com/oz8fd36SZE

— ANI (@ANI) January 15, 2023