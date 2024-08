August 7, 2024 / 11:45 AM IST

బెంగుళూరు: క‌ర్నాట‌క‌లోని కాళీ న‌దిపై ఉన్న పాత బ్రిడ్జ్(Kali River bridge) కూలింది. బుధ‌వారం తెల్ల‌వారుజామున ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. దీంతో జాతీయ ర‌హ‌దారి 66పై భారీగా ట్రాఫిక్ జామైంది. గోవా, క‌ర్నాట‌క మ‌ధ్య .. ఈ బ్రిడ్జ్ కీల‌క వార‌ధిగా ఇన్నాళ్లూ కొన‌సాగింది. బ్రిడ్జ్ కూలిన స‌మ‌యంలో దాని మీద నుంచి వ‌స్తున్న ఓ ట్ర‌క్కు న‌ది నీటిలో ప‌డిపోయింది. అయితే దాంట్లో ఉన్న డ్రైవ‌ర్‌ను స్థానిక జాల‌ర్లు ర‌క్షించారు. క‌ర్నాట‌క‌లోని స‌దాశివ‌గాడ్ వ‌ద్ద ఉన్న బ్రిడ్జ్ రాత్రి ఒంటి గంట‌కు కూలిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. పాత బ్రిడ్జ్ కూలిన నేప‌థ్యంలో.. కొత్త‌గా నిర్మించిన బ్రిడ్జ్‌పై ఇవాళ ఉద‌యం ట్రాఫిక్‌ను నిలిపివేశారు. భారీ వాహ‌నాలు కాకుండా ఇత‌ర వాహ‌నాల‌కు అనుమ‌తి ఇచ్చారు.

