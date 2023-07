July 26, 2023 / 10:25 AM IST

న్యూఢిల్లీ: మ‌ణిపూర్‌లోని స‌రుకుల దుకాణంలో ఓ మ‌హిళ‌ను బీఎస్ఎఫ్ జ‌వాను(BSF Jawan) వేధించాడు. ఆ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో కూడా వైర‌ల్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ జ‌వానును విధుల నుంచి స‌స్పెండ్ చేసిన‌ట్లు బోర్డ‌ర్ సెక్యూర్టీ ఫోర్స్ పేర్కొన్న‌ది. ఆ వ్య‌క్తిపై కేసు కూడా న‌మోదు చేశారు. గ్రాస‌రీ స్టోర్‌లో ఇన్‌సాస్ రైఫిల్‌తో ఉన్న అత‌న్ని హెడ్ కానిస్టేబుల్ స‌తీశ్ ప్ర‌సాద్‌గా గుర్తించారు. జూలై 20వ తేదీన ఈ ఘ‌ట‌న ఇంపాల్‌లో జ‌రిగింది. ఆ న‌గ‌రంలోని పెట్రోల్ పంపు స‌మీపంలో ఉన్న షాపులో ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది. ప్ర‌స్తుతం కానిస్టేబుల్ స‌తీశ్ ప్ర‌సాద్‌ను స‌స్పెండ్ చేశారు. ఆ ఘ‌ట‌న ప‌ట్ల విచార‌ణ‌కు ఆదేశించారు. అరెస్టు చేసిన అత‌నిపై డిపార్ట్‌మెంట్ విచార‌ణ చేప‌డుతున్నారు.

Another shocker from Manipur: BSF jawan gropes woman in grocery store, suspended pic.twitter.com/diJgWoaBuN

— H Sondh (@Harvind71535093) July 25, 2023