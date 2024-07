July 3, 2024 / 09:05 AM IST

న్యూఢిల్లీ: సూర్యుడి అధ్య‌య‌నం కోసం ప్ర‌యోగించిన ఆదిత్య ఎల్‌-1 స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ మొట్ట‌మొద‌టి సారి మండ‌ల క‌క్ష్య‌ను పూర్తి చేసుకున్న‌ది. లాగ్రాంగియ‌న్ పాయింట్ ఎల్‌-1 వ‌ద్ద‌కు గ‌త ఏడాది సెప్టెంబ‌ర్ 23వ తేదీన ఆదిత్య ఎల్‌-1ను ప్ర‌యోగించారు. నిర్దేశిత హాలో ఆర్బిట్‌లోకి ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ 2024, జ‌న‌వ‌రి ఆరో తేదీన చేరుకున్న‌ది. ఎల్‌-1 బిందువు చుట్టూ ప‌రిభ్ర‌మ‌ణ చేసేందుకు ఆదిత్య ఎల్‌-1కు 178 రోజుల స‌మ‌యం ప‌డుతుంది. హాలో ఆర్బిట్‌లో భ్ర‌మిస్తున్న స‌మ‌యంలో.. ఆదిత్య ఎల్‌-1 స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌పై వివిధ ర‌కాల శ‌క్తుల ప్ర‌భావం ప‌డుతుంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్ర‌వ‌రి 22, జూన్ 7వ తేదీన రెండు సార్లు ఆదిత్య స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ మాన్యువోరింగ్ చేసింది. ఎల్‌-1 వ‌ద్ద‌ రెండ‌వ హాలో ఆర్బిట్ మార్గంలో మూడోసారి మాన్యువోరింగ్ మొద‌లైన‌ట్లు ఇస్రో వెల్ల‌డించింది.

Aditya-L1: Celebration of First Orbit Completion 🌞🛰️

Today, Aditya-L1 completed its first halo orbit around the Sun-Earth L1 point. Inserted on January 6, 2024, it took 178 days, to complete a revolution.

— ISRO (@isro) July 2, 2024