March 26, 2023 / 10:44 AM IST

తిరుపతి: అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో భారత్‌ తిరుగులేని శక్తిగా అవతరించింది. భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో (ISRO) చేపట్టిన జీఎస్‌ఎల్వీ మార్క్‌-3 (LVM-3) రాకెట్‌ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. యూకే కంపెనీ వన్‌వెబ్‌కు చెందిన 36 ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా నిర్ధేశిత కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది. తిరుపతి జిల్లా సతీశ్‌ ధావన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ (షార్‌)లోని రెండో ల్యాంచ్‌పాడ్‌ నుంచి ఆదివారం ఉదయం 9 గంటలకు ఎల్‌వీఎం-3 రాకెట్‌ నిప్పులు చిమ్ముతూ ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లింది. 20 నిమిషాలపాటు ప్రయాణించి భూమికి 450 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని లియో ఆర్బిట్‌లో ఉపగ్రహాలను ప్రవేశపెట్టింది.

LVM3-M3🚀/OneWeb 🛰 India-2 mission

is accomplished!

All 36 OneWeb Gen-1 satellites injected into the intended orbits

In its 6th consecutive successful flight, LVM3 carried 5805 kg of payload to Low Earth Orbit@OneWeb @NSIL_India

— ISRO (@isro) March 26, 2023