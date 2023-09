Watch: జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకున్న కాలేజీ అమ్మాయిలు.. వీడియో వైరల్‌

September 14, 2023 / 08:42 PM IST

లక్నో: కాలేజీ అమ్మాయిలు ఒకరి జుట్టు మరొకరు పట్టుకుని కొట్టుకున్నారు. ఒకరిని మరొకరు కిందకు తోసేందుకు ప్రయత్నించారు. (Girl Students Fight) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. సాధారణంగా మగ విద్యార్థులు కాలేజీల్లో గొడవకు దిగుతుంటారు. ఇతర విద్యార్థులతో ఘర్షణ పడుతుంటారు. అయితే దీనికి భిన్నంగా ఇటీవల కాలంలో కాలేజీ అమ్మాయిలు కూడా కొట్టుకుంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో క్లిప్‌ను ఒక వ్యక్తి ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఢిల్లీ సమీపంలో ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్‌ నోయిడాలోని అమిటీ యూనివర్శిటీ ప్రాంగణంలో ఈ సంఘటన జరిగినట్లు అందులో తెలిపాడు. అయితే ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఎందుకు కొట్టుకున్నారో కారణం తెలియదని పేర్కొన్నాడు.

మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. సుమారు 70 వేల మంది దీనిని చూశారు. నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. కాలేజీ అమ్మాయిల కోట్లాటపై పలువురు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేశారు. గతంలో జరిగిన ఇలాంటి సంఘటనలను కొందరు గుర్తు చేశారు. కాగా, ఇటీవల రూర్కీలోని ఇంజినీరింగ్ యూనివర్శిటీలో ఒక అబ్బాయి విషయంలో ఇద్దరు అమ్మాయిల మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ కూడా నాడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

No context kalesh b/w Two Girls inside Amity university Noida pic.twitter.com/PXSYBalrWQ

Part-2 of Kalesh b/w Two Girls at Engineering University Roorkee Probably over a guypic.twitter.com/6b39M1It3S

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 31, 2023