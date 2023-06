June 13, 2023 / 12:06 PM IST

న్యూఢిల్లీ: సాగు చ‌ట్టాల‌కు వ్య‌తిరేకంగా రైతులు ఉద్య‌మం చేప‌ట్టిన స‌మ‌యంలో భార‌త ప్ర‌భుత్వం త‌మ‌పై వ‌త్తిడి తెచ్చిన‌ట్లు ట్విట్ట‌ర్ సంస్థ మాజీ సీఈవో జాక్ డార్సీ ఆరోప‌ణ‌లు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. దీనిపై రైతు ఉద్య‌మ నేత రాకేశ్ టికాయ‌త్(Rakesh Tikait) స్పందించారు. ఫేస్‌బుక్‌, ట్విట్ట‌ర్‌ల‌లో రైతు ఉద్య‌మం గురించి ఎక్కువ ప్ర‌చారం జ‌ర‌గ‌లేద‌న్నారు. ఆశించిన స్థాయిలో స‌మాచార వ్యాప్తి జ‌ర‌గ‌లేద‌న్నారు. స‌ర్కార్ త‌మ స్థాయిలో రైతు ఉద్య‌మాన్ని అడ్డుకున్న‌ట్లు టికాయ‌త్ తెలిపారు. దీనిపై మాజీ సీఈవో జాక్ డార్సీ స్ప‌ష్టంగా చెప్పార‌ని ఆయ‌న అన్నారు. అయినా కానీ అలాంటి కంపెనీలు ఎటువంటి వ‌త్తిళ్ల‌కు లోనుకావ‌న్నారు. బ‌హుశా ప్ర‌భుత్వం ట్విట్ట‌ర్ సంస్థ‌ను బెదిరించి ఉంటుంద‌ని, డార్సీ చెప్పింది నిజ‌మే అయి ఉంటుంద‌ని టికాయ‌త్ అన్నారు.

#WATCH | On former CEO of Twitter Jack Dorsey's claim on ‘pressure’ from India, farmer leader Rakesh Tikait says, "We had information that the kind of reach on Facebook and Twitter that was expected on farmers' protest, was not coming. They used to try to stop it at their level.… pic.twitter.com/JMUsoEak4S

— ANI (@ANI) June 13, 2023