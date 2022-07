ఆలస్యంగా నడుస్తున్న ఇండిగో విమానాలు.. వివరణ కోరిన డీజీసీఏ..!

July 3, 2022 / 04:55 PM IST

న్యూఢిల్లీ : దేశవ్యాప్తంగా పలు ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. అయితే, ఇందుకు గల కారణాలు తెలియరాలేదు. ఈ విషయంపై డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) తీవ్రంగా పరిగణించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాలు ఆలస్యంగా ఎందుకు నడుస్తున్నాయో సరైన సమాధానం ఇవ్వాలని డీజీసీఏ ఆదేశించింది. గతకొద్ది రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌ విమానాలు నిర్ణీత సమయం కంటే ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. అయితే, సిబ్బంది అందుబాటు లోకపోవడమే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తున్నది.

