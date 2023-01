January 30, 2023 / 01:44 PM IST

Millitary exercise | మహారాష్ట్రలోని దేవ్‌లాలీలో ఉన్న స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్టిలరీలో సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహించారు. పెద్ద సంఖ్యలో ప్రదర్శించిన స్వదేశీ తయారీ ఆయుధాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ప్రతి ఏటా ఆర్టిలరీ మెన్ కోసం స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్టిలరీ శిక్షణా విన్యాసాలను నిర్వహిస్తుంది. ఈ ఏడాది విన్యాసాలకు స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్టిలరీ కమాండెంట్‌ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ హరిమోహన్ అయ్యర్ నాయకత్వం వహించారు. ఎలాంటి సవాలునైనా ఎదుర్కొనేందుకు ఆర్టిలరీ రెజిమెంట్‌ సిద్ధంగా ఉన్నదని ఈ ఆయుధాల ప్రదర్శనతో చాటి చెప్పారు.

సైనిక కసరత్తులో ప్రదర్శించిన అన్ని తుపాకీ వ్యవస్థలు, ఇతర పరికరాలు భారతీయ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాయని చెప్పవచ్చు. తుపాకులతోపాటు కే-9 వజ్ర, ధనుష్ సిస్టమ్ లేదా ఎం777 తుపాకీ వ్యవస్థలన్నీ మన దేశంలోనే అసెంబుల్ చేశారు. స్వాతి రాడార్‌ వ్యవస్థతోపాటు రిమోట్‌తో నడిచే వాహనాలు భారతదేశంలో తయారుచేశారు. నాలుగు నెలల క్రితమే ధనుష్‌ గన్‌ సిస్టమ్‌ అందివచ్చింది. తుపాకులు, మోర్టార్లు, రాకెట్లు, డ్రోన్లు, నిఘా పరికరాలు ఈ ఎడిషన్ సైనిక విన్యాసంలో ప్రదర్శించారు.

Firepower demonstration and training exercise of the Regiment of Artillery, was conducted by the School of Artillery , Devlali at Devlali Field Firing Ranges on 29 January . pic.twitter.com/bV0qJpcOWy

— PRO Defence Pune (@PRODefPune) January 29, 2023