May 26, 2022 / 01:19 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇండియ‌న్ నేవీ ఇవాళ స‌ర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిస్సైల్‌ను ప‌రీక్షించింది. ఓ యుద్ధ నౌక నుంచి ఈ క్షిప‌ణిని ప‌రీక్షించారు. అతి త‌క్కువ ఎత్తులో ఉన్న టార్గెట్‌ను ఆ మిస్సైల్‌తో పేల్చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఇండియ‌న్ నేవీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేసింది. ప‌శ్చిమ స‌ముద్రంలో ఉన్న స్టీల్త్ ఫ్రిగేట్ నుంచి సామ్ క్షిప‌ణిని విజ‌య‌వంతంగా ప‌రీక్షించిన‌ట్లు నేవీ వెల్ల‌డించింది.

All in a days work!

Watch #YourNavy's guided-missile anti-submarine stealth frigate do what it does best – successfully engage a low flying target with its SAM system, reaffirming the mantra of her crew, HIT FIRST! HIT HARD!

Congrats to the team for a text book bullseye🎯

BZ! pic.twitter.com/0FpuS1KplF

— SpokespersonNavy (@indiannavy) May 26, 2022