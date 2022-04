April 12, 2022 / 09:34 AM IST

న్యూఢిల్లీ : దేశ వ్యాప్తంగా క‌రోనా ఉధృతి త‌గ్గుతోంది. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో పాజిటివ్ కేసులు అత్య‌ల్పంగా న‌మోద‌య్యాయి. కొత్త‌గా 796 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 19 మంది మ‌ర‌ణించిన‌ట్లు కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులు వెల్ల‌డించారు. క‌రోనా నుంచి మ‌రో 946 మంది కోలుకోగా, ప్ర‌స్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా 10,889 కేసులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయి. డైలీ పాజిటివిటీ 0.20 శాతంగా ఉంది. ప్ర‌స్తుతం రిక‌వ‌రీ రేటు 98.76 శాతంగా ఉంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 185.90 కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోసుల‌ను పంపిణీ చేశారు.

COVID-19 | India reports 796 fresh cases, 946 recoveries, and 19 deaths in the last 24 hours.

Daily positivity rate (0.20%) pic.twitter.com/HoXUvXsmst

