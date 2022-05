May 16, 2022 / 09:59 AM IST

న్యూఢిల్లీ : దేశ వ్యాప్తంగా క‌రోనా వైర‌స్ కేసులు న‌మోదు అవుతూనే ఉన్నాయి. గడిచిన 24 గంట‌ల్లో కొత్త‌గా 2,202 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు అయిన‌ట్లు కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది. ఈ మ‌హ‌మ్మారి నుంచి మ‌రో 2,550 మంది కోలుకున్న‌ట్లు తెలిపింది. మ‌రో 27 మంది చ‌నిపోయారు. ప్ర‌స్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా 17,317 కేసులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయి. వీక్లీ పాజిటివిటి రేటు 0.59 శాతంగా ఉంది. దేశంలో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 191.37 కోట్ల క‌రోనా టీకా డోసులు పంపిణీ చేయ‌గా, ఇందులో 12 నుంచి 14 ఏండ్ల పిల్ల‌ల‌కు 3.17 కోట్ల టీకా డోసులు పంపిణీ చేశారు.

#COVID19 | India reports 2,202 fresh cases, 2,550 recoveries, and 27 deaths in the last 24 hours.

Total active cases are 17,317. Weekly positivity rate is presently at 0.59% pic.twitter.com/HWYntrCyh4

— ANI (@ANI) May 16, 2022