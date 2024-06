June 19, 2024 / 11:01 AM IST

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ నేత‌, రాయ్‌బ‌రేలీ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ(Rahul Gandhi) ఇవాళ 54వ పుట్టిన రోజు జ‌రుపుకుంటున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆయ‌న‌కు శుభాకాంక్ష‌లు అందుతున్నాయి. కోపం, ద్వేషం, క‌న్నీళ్ల‌కు వ్య‌తిరేకంగా నిల‌బ‌డ్డ నేత అని, ప్ర‌జాస్వామ్య ప‌రిర‌క్ష‌ణ‌కు పోరాడిన వ్య‌క్తి అని, వెలుతురు చిందిస్తూ ఆశ‌ను రేపాడని కాంగ్రెస్ పార్టీ త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో రాహుల్‌కు విషెస్‌ను పోస్టు చేసింది. స‌డ‌ల‌ని ప‌ట్టుద‌ల‌తో రాజ్యాంగ ప‌రిర‌క్ష‌ణ‌కు రాహుల్ పోరాడిన‌ట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్య‌క్షుడు మ‌ల్లిఖార్జున్ ఖ‌ర్గే అన్నారు. సుదీర్ఘ‌మైన‌, ఆరోగ్య‌క‌ర‌మైన‌, హ్యాపీ జీవితాన్ని గ‌డిపాల‌ని ఆయ‌న ఆకాంక్షించారు.

One leader who stood against anger, hatred and tears.… pic.twitter.com/K4cFJ9Nmjo

Choose love when the going gets tough

Choose love when hate is hurled at you

Happy birthday to a leader who taught us to ‘Choose Love’

త‌న బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా గ్రాండ్ సెల‌బ్రేష‌న్స్ ఏమీ చేయాల్సిన అవ‌స‌రం లేద‌ని రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ కార్య‌క‌ర్త‌ల‌ను కోరారు. సెల‌బ్రేష‌న్స్‌కు బ‌దులుగా పేద‌ల‌కు మాన‌వ సాయం చేయాల‌న్నారు. బ్ర‌ద‌ర్ రాహుల్ గాంధీకి జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు అంటూ త‌మిళ‌నాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ త‌న ఎక్స్ పోస్టులో తెలిపారు. దేశ ప్ర‌జ‌ల క్షేమం కోసం మీరు తీసుకున్న దీక్ష మిమ్మ‌ల‌ను ఉన్న‌త స్థాయికి చేరుస్తుంద‌ని స్టాలిన్ తెలిపారు. స‌మాజ్‌వాదీ పార్టీ చీఫ్ అఖిలేశ్‌యాద‌వ్ కూడా రాహుల్‌కు బ‌ర్త్‌డే విషెస్ తెలిపారు.

తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా రాహుల్‌కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్ష‌లు చెప్పారు. అన్ని అవ‌రోధాల‌ను ఎదురించే వ్య‌క్తిత్వం ఉన్న మ‌నిషి రాహుల్ అని పేర్కొన్నారు. అణ‌గారిని వ‌ర్గ ప్ర‌జ‌లు ప‌క్షాన ఆయ‌న నిలుచుంటార‌ని, త్యాగం ఆయ‌న వార‌స‌త్వ‌మ‌ని, పోరాటం ఆయ‌న ఫిలాస‌ఫీ అని రేవంత్ పేర్కొన్నారు. రేప‌టి భార‌త ఆకాంక్ష‌ల‌ను తీర్చే నేత రాహుల్ అని రేవంత్ త‌న ట్వీట్‌లో చెప్పారు.

“His persona is to fight against all odds.

His outlook is to standby the underprivileged.

Sacrifice is inheritance and fighting is his philosophy.

He is sagacious and the only leader to fulfill India’s aspirations for tomorrow”.

Hearty birthday greetings to Sri Rahul… pic.twitter.com/MtOCCHV25a

