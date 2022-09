September 27, 2022 / 06:43 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ప్ర‌పంచ ప‌ర్యాట‌క దినోత్స‌వం నాడు ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ అధికారిక విదేశీ ప‌ర్య‌ట‌న‌లు చేప‌ట్ట‌డంపై కాంగ్రెస్ వ్యంగ్యాస్ర్తాలు సంధించింది. ప్ర‌ధాని మోదీకి ప్ర‌పంచ టూరిజం డే శుభాకాంక్ష‌లు..మీ ఖ‌రీదైన విమానంలో స‌ర‌దాగా ప్ర‌పంచాన్ని చుట్టి రండి..సుర‌క్షితంగా ప్ర‌యాణించ‌డ‌ని కాంగ్రెస్ మంగ‌ళ‌వారం ట్వీట్ చేసింది.

Wish PM Modi a Happy #WorldTourismDay

Must be fun jet setting around the world in that expensive plane of yours! Fly safe pic.twitter.com/lY4kPIxnl9

— Congress (@INCIndia) September 27, 2022