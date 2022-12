December 20, 2022 / 04:17 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ప్ర‌కృతిలో మ‌న‌కు తెలియ‌ని ఎన్నో ప్రాణులు సంచ‌రిస్తుంటాయి. అలాంటి వాటితో కూడిన వీడియోలు ఇంట‌ర్‌నెట్‌లో ప్ర‌త్య‌క్ష‌మైతే వాటిని చూసి అబ్బుర‌ప‌డుతుంటారు. ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ క‌స్వ‌న్ తాజాగా షేర్ చేసిన ఈ త‌ర‌హా వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసిన ఈ వీడియోలో ఓ క‌ర్ర క‌నిపిస్తుంది..వీడియో కొన‌సాగుతుండ‌గా ఎవ‌రో క‌ర్ర‌ను క‌దప‌గానే అది క‌దులుతుండ‌టం చూడొచ్చు.

The unbelievable camouflage. This is their own defence mechanism. pic.twitter.com/52oHaozIw6

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 20, 2022