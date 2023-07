July 4, 2023 / 11:25 AM IST

న్యూఢిల్లీ: మీరు పారే నదులను ఎన్నో చూసి ఉంటారు. కానీ ఖాళీ నేలపై అప్పుడప్పుడే నీరు పారుకుంటూ వస్తూ నదిగా మారడం ఎప్పుడైనా చూశారా..? చూడలేదు కదా..? అయితే మీరు ఈ వీడియో తప్పకుండా చూడాల్సిందే..! ఈ వీడియోలో ఏముందంటే అటవీ అధికారులు ఫూట్ పెట్రోలింగ్‌ నిర్వహిస్తుండగా.. అడవిలోంచి ఒక నీటిపాయ మైదాన ప్రాంతంలో పారుతూ కనిపిస్తుంది. అది చూసి ఆశ్చర్యపోతూ అటవీ శాఖ సిబ్బంది వీడియోలు తీసుకుంటారు. వాళ్లు వీడియోలు తీస్తుండగానే ఆ పాయ ముందుకు సాగుతూ ఓ చిన్న కాలువలా మారుతుంది.

ఆ దృశ్యాలను ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీస్‌ (IFS) అధికారి ప్రవీణ్‌ కాస్వాన్‌ (Parveen Kaswan) తన ట్విటర్‌ హ్యాండిల్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ‘నదులు ఇలా ఏర్పడుతాయి. నదికి తల్లి అడవి. ఇవాళ ఉదయం 6 గంటలకు. మా టీమ్‌తో ఫూట్‌ పెట్రోలింగ్‌’ అంటూ అధికారి ప్రవీణ్‌ కాస్వాన్‌ ఆ వీడియోకు క్యాప్షన్‌ కూడా ఇచ్చాడు. అంటే ఉదయం 6 గంటలకు తన టీమ్‌తో కలిసి ఫూట్‌ పెట్రోలింగ్‌ నిర్వహిస్తుండగా ఈ దృశ్యం కంటబడిందని ఆయన ఉద్దేశం.

అదేవిధంగా వంపుల్లోకి నీరు పారుతూ రావడంవల్లే నదులు ఏర్పడుతాయని, నదులు అడవుల నుంచే పుడుతాయని, కాబట్టి నదికి అడవే తల్లి అని ఆయన చెప్పదలిచింది చెప్పారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. మరెందుకు ఆలస్యం కింది వీడియోపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి..

This is how rivers are made. Forest is the mother of river. Today morning at 6 AM. Foot patrolling with team. pic.twitter.com/Nfdtqy8dSr

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 4, 2023