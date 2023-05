May 15, 2023 / 08:43 PM IST

న్యూఢిల్లీ : కొన్నిసార్లు వ‌న్య‌ప్రాణులు ఇబ్బందిక‌ర ప‌రిస్ధితుల్లో ఉండి మాన‌వుల సాయం కోరే ప‌రిస్ధితులు నెల‌కొంటాయి. గాయ‌ప‌డిన‌, అస‌హాయ జంతువుల‌కు అట‌వీ అధికారులు ఆస‌రాగా నిలిచి అవ‌స‌ర‌మైన కేర్ తీసుకునే ప‌లు వీడియోలు (Viral Video) సోష‌ల్ మీడియాలో కనిపిస్తుంటాయి. ఇబ్బందిప‌డుతున్న ఓ చిరుత‌ను తిరిగి అడ‌విలోకి అధికారులు విడుద‌ల చేసిన వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ క‌శ్వ‌న్ సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

That leopard was in some hurry. Successfully rescued & released in wild. Without any untoward incident. Yesterday night by our teams. Forest is a 24X7 job. pic.twitter.com/1Bny0fXhId

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 14, 2023