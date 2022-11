November 19, 2022 / 01:27 PM IST

భువ‌నేశ్వ‌ర్ : ప్ర‌కృతి మ‌న‌కు ఎన్నో ప్ర‌సాదించినా బిజీ లైఫ్‌లో వాటిని ఆస్వాదించ‌లేని ప‌రిస్ధితి. ఉరుకుల ప‌రుగుల జీవితంలో ఏ ఒక్క‌రికీ ప్ర‌కృతితో మ‌మేక‌మై సేద‌తీరే తీరిక ఉండ‌టం లేదు. ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నంద సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన వ‌ల‌స ప‌క్షుల వీడియో ప్ర‌స్తుతం తెగ వైర‌ల‌వుతోంది.

Chilika lagoon is a paradise for the wondering soul💕

The season for roosting & nesting of migratory birds has begun… pic.twitter.com/8oaD8Ovisx

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 17, 2022