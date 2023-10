October 1, 2023 / 01:10 PM IST

న్యూఢిల్లీ : గుజ‌రాత్ తీరంలో గంభీరంగా ఉన్న సింహం ఫొటోను (Viral Pic) ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ క‌శ్వ‌న్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. తీరంలో గంభీరంగా నిల్చుని ఉన్న సింహం ఫొటో నెటిజ‌న్ల‌ను విశేషంగా ఆక‌ట్టుకుంటోంది. అరేబియ‌న్ స‌ముద్ర అల‌ల‌ను ఆస్వాదిస్తూ మృగ‌రాజు సంద‌డి చేసిన తీరు ఈ ఫొటో నెటిజ‌న్ల కండ్ల‌కు క‌ట్టింది.

ది క్రానిక‌ల్స్ ఆఫ్ నార్నియా మూవీలోని ఐకానిక్ సినిమాటిక్ మొమెంట్‌ను త‌ల‌పించింది. నార్నియా నిజంగా క‌నిపించిన వేళ‌…గుజ‌రాత్ తీరంలో అరేబియా స‌ముద్రం అందాల‌ను ఆస్వాదిస్తున్న సింహం అని ఈ ఫొటోకు ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ క‌శ్వ‌న్ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.

When #Narnia looks real. A lion king captured enjoying tides of Arabian Sea on Gujarat coast. Courtesy: CCF, Junagadh. pic.twitter.com/tE9mTIPHuL

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 1, 2023