September 4, 2024 / 11:49 AM IST

ముంబై: సింధుదుర్గ్‌లో ఇటీవ‌ల 35 అడుగుల ఛ‌త్ర‌ప‌తి శివాజీ మ‌హారాజ్ విగ్ర‌హం కూలిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆ అంశం గురించి కేంద్ర రోడ్డు, ర‌వాణా, హైవేస్ మంత్రి నితిన్ గ‌డ్క‌రీ(Nitin Gadkari) స్పందించారు. ఒక‌వేళ స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్‌తో ఆ విగ్ర‌హాన్ని నిర్మించి ఉంటే, అప్పుడు ఆ విగ్ర‌హం కూలి ఉండేది కాదు అని ఆయ‌న అన్నారు. స‌ముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ర‌స్ట్ రెసిస్టెంట్ మెటీరియ‌ల్స్ వాడ‌కం ముఖ్య‌మ‌ని ఆయ‌న గుర్తు చేశారు. తుప్పు ప‌ట్ట‌ని ఇనుము వాడాల‌ని సూచించారు. స‌ముద్రానికి ద‌గ్గ‌ర‌లో నిర్మిస్తున్న బ్రిడ్జ్‌ల‌కు స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ వాడాల‌ని గ‌త మూడేళ్ల నుంచి చెబుతున్నాని పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉన్న స‌మ‌యంలో ముంబైలో 55 ఫ్లైఓవ‌ర్లు నిర్మాణ ప‌నుల‌ను ప‌ర్య‌వేక్షించాన‌ని, ఐర‌న్ రాడ్ల‌కు ఏదో ఒక పౌడ‌ర్ వేసి వాటిని ర‌స్ట్ ప్రూఫ్‌గా చూపించార‌ని, కానీ ఆ ఇనుము తుప్పు ప‌ట్టింద‌న్నారు. స‌ముద్ర తీరానికి 30 కిలోమీట‌ర్ల ప‌రిధిలో ఉండే అన్ని రోడ్ల‌కు స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ వాడాల‌ని సూచిస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు.ఒక‌వేళ ఇటీవ‌ల కూలిన ఛ‌త్ర‌ప‌తి శివాజీ విగ్ర‌హాన్ని స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్‌తో చేసి ఉంటే, అది కూలేది కాదు అని మంత్రి గ‌డ్క‌రీ తెలిపారు.

నేవీ డే సెల‌బ్రేష‌న్స్ సంద‌ర్భంగా 2023 డిసెంబ‌ర్ 4వ తేదీన శివాజీ మ‌హారాజ్ విగ్ర‌హాన్ని ఓపెన్ చేశారు. అయితే ఆ విగ్ర‌హం ఆగ‌స్టు 26వ తేదీన కూలింది. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో సింధుదుర్గ్ పోలీసులు శిల్పి జ‌య‌దీప్ ఆప్టే గురించి లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు.

#WATCH | Delhi: Union Minister Nitin Gadkari says, “…Stainless steel should be used in the construction of bridges built close to the sea…If stainless steel had been used for the statue of Chhatrapati Shivaji, it would have never collapsed. When I was executing the… pic.twitter.com/PR2qbNOOkC

— ANI (@ANI) September 4, 2024