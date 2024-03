March 6, 2024 / 03:43 PM IST

Chinmayi | స్పెయిన్‌కు చెందిన టూరిస్టు (Spain Tourist) మహిళపై కొంత మంది యువకులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై ప్రముఖ గాయని చిన్మయి శ్రీపాద (Chinmayi Sripaada) తాజాగా స్పందించారు. ఈ ఘటనతో భారతీయులంతా సిగ్గుపడాలని అన్నారు.

శుక్రవారం జార్ఖండ్‌లోని దుంకా జిల్లాలో స్పెయిన్‌కు చెందిన మహిళపై కొంత మంది యువకులు సామూహిక లైంగిక దాడికి పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే. స్పెయిన్‌కు చెందిన జంట అంతర్జాతీయ టూర్‌లో భాగంగా బంగ్లాదేశ్‌ నుంచి ద్విచక్ర వాహనంపై దుంకా వచ్చారు. వీరు హన్సిదిహా పోలీసుస్టేషన్‌ పరిధిలోని కురుమహత్‌లో శుక్రవారం రాత్రి ఒక గుడారంలో ఉండగా.. అక్కడకు వచ్చిన నిందితులు బాధితురాలిపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు.

ఈ ఘటనపై దేశవ్యాప్తంగా పలువురు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక సమాజంలో మహిళలపై జరుగుతున్న దారుణాల గురించి నిత్యం గొంతెత్తే చిన్మయి సైతం ఈ ఘటనపై సీరియస్‌ అయ్యారు. ‘కొంత మంది భారతీయులు ఒలింపిక్‌లో పతకాలను గెలుచుకున్నప్పుడు భారతీయులంతా గర్వపడతారు. అలానే కొంతమంది పురుషులు అత్యాచారాలు చేసినప్పుడు భారతీయులంతా కూడా సిగ్గుపడాలి’ అంటూ ఘాటుగా స్పందించారు. ఈ మేరకు ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు. ప్రస్తుతం చిన్మయి చేసిన ఈ పోస్ట్‌ నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

If all Indians can be proud when ‘few’ Indians win an Olympic medal

All Indians can also be ashamed when ‘few’ men rape.

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) March 4, 2024