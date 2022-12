December 15, 2022 / 05:16 PM IST

న్యూఢిల్లీ: భార‌తీయ వైమానిక ద‌ళంలోకి 36వ ర‌ఫేల్ యుద్ధ విమానం వ‌చ్చి చేరింది. దీనికి సంబంధించిన విష‌యాన్ని ఇవాళ ఐఏఎఫ్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా వెల్ల‌డించింది. గ‌త ఏడాది జూలైలో ఈస్ట్ర‌న్ ఎయిర్ క‌మాండ్‌కు చెందిన 101 స్క్వాడ్ర‌న్‌లో ర‌ఫేల్ యుద్ధ విమానాలు వ‌చ్చి చేరిన విష‌యం తెలిసిందే. అంబాలా ఎయిర్ బేస్‌కు తొలి ద‌శ‌లో 18 యుద్ధ విమానాలు ఇండ‌క్ట్ అయ్యాయి. అయితే తాజాగా యూఏఈ ఎయిర్‌ఫోర్స్ ట్యాంక‌ర్ నుంచి వ‌చ్చిన ర‌ఫేల్‌తో ఫ్లీట్ పూర్తి అయిన‌ట్లు భార‌తీయ వైమానిక ద‌ళం త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్న‌ది.

FEET DRY!

'The Pack is Complete'

The last of the 36 IAF Rafales landed in India after a quick enroute sip from a UAE Air Force tanker.

Shukran jazeelan. @modgovae pic.twitter.com/5rkMikXQeS

— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 15, 2022