June 27, 2023 / 09:26 PM IST

Viral | ప్రేయసి అలిగితే ఎవరైనా ఏం చేస్తారు? ఒక రోజాపువ్వు ఇచ్చి కూల్‌ చేస్తారు.. చాక్‌లెట్‌ ఇచ్చి ఐస్‌ చేస్తారు.. ఈ ఇంటర్నెట్‌ యుగంలో అయితే సారీ ఎమోజీలతో వాట్సాప్‌ను నింపేస్తారు. కానీ తనపై కోపానికి వచ్చిన నేస్తానికి క్షమాపణ చెప్పేందుకు ఓ యువతి ఏకంగా పెద్ద హోర్డింగ్‌నే పెట్టించింది. ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్‌ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన భారీ ఫ్లెక్సీ ఇప్పుడు సోషల్‌మీడియాలో సంచలనంగా మారింది.

In today’s episode of what the fuck goes on in Noida pic.twitter.com/cScEMdkZmE

— 🥭 🐭 (@uDasKapital) June 26, 2023