PM Modi | బీజేపీ 370 సీట్లు గెలువడంలో పాత్రులు కండి.. జమ్ముకశ్మీర్‌ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ సూచన

February 20, 2024 / 03:05 PM IST

PM Modi: ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ఇంకా రాకముందే ప్రధాని నరేంద్రమోదీ జోరుగా లోక్‌సభ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. మంగళవారం జమ్ముకశ్మీర్‌లోని జమ్ము నగరంలో జరిగిన ఓ బహిరంగ సభలో ప్రధాని ప్రసంగించారు. జమ్ముకశ్మీర్‌లో ఆర్టికల్‌ 370 (Article 370) ని రద్దు చేసినందుకుగాను.. వచ్చే లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 370 సీట్లు గెలువడంలో ఇక్కడి ప్రజలు తమవంతు పాత్ర పోషించాలని ప్రధాని కోరారు.

సభలో ప్రసంగిస్తూ ప్రధాని మోదీ.. ‘జమ్ముకశ్మీర్‌ అభివృద్ధికి ఆర్టికల్‌ 370 ప్రధాన అడ్డంకిగా ఉండేది. అందుకే బీజేపీ ప్రభుత్వం దాన్ని రద్దుచేసింది. దాంతో ఇప్పుడు జమ్ముకశ్మీర్‌ అన్నివిధాలుగా అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతున్నది. కాబట్టి వచ్చే లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సొంతంగా 370 సీట్లు, ఏన్డీఏ కూటమి 400 సీట్లు గెలిచేందుకు సాయపడండి’ అని కశ్మీరీలను అభ్యర్థించారు.

#WATCH | Jammu: Prime Minister Narendra Modi says, “Article 370 was the biggest hurdle in the development of Jammu and Kashmir. The BJP government has removed it. Now Jammu and Kashmir is moving towards overall development…Because of the abrogation of Article 370, I have asked… pic.twitter.com/Fg4LX6ye3H

— ANI (@ANI) February 20, 2024