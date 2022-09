September 15, 2022 / 06:20 PM IST

డెహ్రాడూన్‌: ఒక హోంగార్డ్‌ ప్రత్యేక రీతిలో ట్రాఫిక్‌ను కంట్రోల్‌ చేస్తున్నాడు. తనదైన స్టైల్లో డ్యూటీని ఆస్వాదిస్తూ వాహనదారులకు కూడా ఆనందం కలుగజేస్తున్నాడు. ఉత్తరాఖండ్‌ రాజధాని డెహ్రాడూన్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. హోంగార్డ్ జోగేంద్ర కుమార్, డెహ్రాడూన్‌లోని సిటీ హార్ట్ హాస్పిటల్ సమీపంలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణ విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. అయితే అతడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో వాహనాల కదలికలను నియంత్రిస్తున్నాడు. చేతులను వినూత్నంగా ఊపుతూ, సంజ్ఞలు చేస్తూ వాహనదారులతో పాటు చూపరులను అతడు ఆకట్టుకుంటున్నాడు.

కాగా, ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణలో తాను ఒక ప్రత్యేకమైన అంశాన్ని తీసుకొచ్చినట్లు హోంగార్డ్‌ జోగేంద్ర కుమార్‌ తెలిపారు. తన ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ తీరు ప్రజలకు ఎంతో సంతోషం కలుగజేయడంతోపాటు వారిని ఉత్సాహపరుస్తున్నదని చెప్పారు. తన ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ స్టైల్‌ను ప్రజలు ఆస్వాదిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.

ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్‌ వద్ద ఆగినప్పుడు వాహనదారులు విసుగు చెందకుండా ఉండేందుకు తాను తనదైన ప్రత్యేక ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ విధానాన్ని ఆచరిస్తున్నట్లు హోంగార్డ్‌ జోగేంద్ర కుమార్‌ తెలిపారు. తద్వారా తన డ్యూటీని పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తున్నానని ఆయన చెప్పారు. మరోవైపు ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Uttarakhand: Jogendra Kumar, a Home Guard deployed as a Traffic Police personnel near City Heart Hospital in Dehradun, controls the vehicular movement of traffic in a unique way. pic.twitter.com/zy2yyrhMio

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 15, 2022