March 7, 2023 / 10:12 AM IST

ఉజ్జ‌యిని: మధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ఉజ్జ‌యిని(Ujjain)లో ఉన్న మ‌హాకాలేశ్వ‌రుడి(Mahakaleshwar Temple) జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రంలో ఇవాళ అత్యంత వైభ‌వంగా హోళీ(Holi) వేడుక‌ల్ని నిర్వ‌హించారు. మ‌హాకాలుడికి భ‌స్మ హార‌తి నిర్వ‌హించే స‌మ‌యంలో.. గులాబీ రంగుల‌తో పూజ‌లు నిర్వ‌హించారు. శివుడిని అల‌క‌రించిన త‌ర్వాత పూజారులు ఆల‌య గ‌ర్భ‌గుడిలో గులాల్ రంగులు చ‌ల్లుకున్నారు. భ‌స్మ హార‌తి వీక్షించేందుకు వ‌చ్చిన భ‌క్తుల‌పై కూడా ఆ రంగులు చ‌ల్లారు.

#WATCH | Madhya Pradesh: The festival of #Holi celebrated during Bhasma Aarti, at Shree Mahakaleshwar Temple in Ujjain. pic.twitter.com/KgBLDMLman

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 7, 2023