Heavy Rains | గుజరాత్‌, తమిళనాడులో దంచికొడుతున్న వర్షం..

December 3, 2023 / 08:49 AM IST

అహ్మదాబాద్‌: గుజరాత్‌లోని (Gujarat) బరూచ్‌ జిల్లాలో వర్షం దంచికొడుతున్నది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆదివారం తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా వాన కురుస్తున్నది. పలుచోట్ల రోడ్లపై భారీగా నీరు నిలిచిపోయింది. స్థానికులు ఇండ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కుంభ వృష్టి కురుస్తుండటంతో సమాచార వ్యవస్థ నిలిచిపోయింది. కాగా, నేడు రాష్ట్రంలోని 11 జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఆరావళి, అహ్మదాబాద్‌, మహిసాగర్‌, దంగ్స్‌, నవ్‌సారి, వల్సాద్‌, డామన్‌, దాద్రా నగర్‌ హవేళి, సౌరాష్ట్ర, జునాగఢ్‌, గిర్‌ సోమ్‌నాథ్‌ జిల్లాల్లో భారీ వాన కురుస్తుందని తెలిపింది.

ఇక తమినాడులోని (Tamil Nadu) ఏడు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వాన కురుస్తుందని చెన్నై వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. చెన్నై, చంగల్‌పట్టు, తిరువళ్లూరు, కాంచిపురం, రానిపేట్‌, వెళ్లూరు, తెన్‌కాసి జిల్లాల్లో సాధారణం నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. మరో 11 జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదవుతుందని వెల్లడించింది.

#WATCH | Gujarat: Waterlogging witnessed in parts of Bharuch due to rainfall. (02.12) pic.twitter.com/XLIcfMEwBI

— ANI (@ANI) December 2, 2023