November 21, 2022 / 04:10 PM IST

సిమ్లా : త‌ర‌చూ వైర‌ల్ వీడియోలు షేర్ చేస్తూ నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకునే ఆర్పీజీ చీఫ్ హ‌ర్ష్ గోయంకా తాజా వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ‌వైర‌ల‌వుతోంది. అత్యంత‌ ఇరుకైన రోడ్డులో బ‌స్ వెళుతున్న వీడియోను గోయంకా త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌లోని ఓ ఇరుకైన రోడ్డుపై బ‌స్ వెళుతున్న వీడియో చూప‌రుల‌ను వ‌ణికించేలా ఉంది.

The passengers on this bus must be given awards for bravery #HimachalPradesh

pic.twitter.com/Rs24lpdEhu

— Harsh Goenka (@hvgoenka) November 20, 2022