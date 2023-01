మ్యాథ్స్‌ టీచర్‌ జాబ్‌ కోసం వినూత్నంగా యాడ్‌.. హర్ష గొయెంకా ట్వీట్‌ వైరల్‌

January 23, 2023 / 06:26 PM IST

అహ్మదాబాద్‌: మ్యాథ్స్‌ టీచర్‌ జాబ్‌ కోసం ఒక స్కూల్‌ ఇచ్చిన వినూత్న ప్రకటన సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. బిజినెస్ టైకూన్ హర్ష గొయెంకా దీనిని ట్వీట్‌ చేశారు. గుజరాత్‌ నవసారిలోని భక్తాశ్రమ పాఠశాలలో గణితం బోధించే ఉపాధ్యాయుల కోసం ఒక యాడ్‌ ఇచ్చింది. మ్యాథ్స్ టీచర్‌ ఉద్యోగం ఆశించే వారు తమను సంప్రదించాలంటూ మొబైల్‌ ఫోన్‌ నంబర్‌ స్థానంలో ఒక భారీ లెక్కను పేర్కొంది. బిజినెస్ టైకూన్ హర్ష గొయెంకా కంట ఇది పడింది. దీంతో ‘ఈ యాడ్‌ను నేను చూశా’ అంటూ దీనిని ట్విట్టర్‌లో ఆదివారం పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ పోస్ట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. రెండు రోజుల్లో సుమారు 20 లక్షల మంది దీనిని చూశారు. ఇరవై వేల మందికిపైగా దీనిని లైక్‌ చేయగా వేలాది మంది రీట్వీట్‌ చేశారు.

మరోవైపు పజిల్‌ మాదిరిగా ఉన్న స్కూల్‌ మొబైల్‌ ఫోన్‌ నంబర్‌ లెక్కను పరిష్కరించేందుకు పలువురు నెటిజన్లు పోటీపడ్డారు. కష్టపడి జవాబు తెలుసుకున్నామంటూ పలువురు ట్వీట్‌ చేశారు. వినూత్నంగా యాడ్‌ ఇచ్చిన భక్తాశ్రమ స్కూల్‌ మొబైల్‌ నంబర్‌ ‘9428163811’ అని పలువురు నెటిజన్లు పేర్కొన్నారు. కాలిక్యులేటర్ సహాయం లేకుండానే సొంతగా ఈ లెక్కను చేసినట్లు వెల్లడించారు.

Answer is "9428163811". That's the 10-difitnmobile number to call.

Manually self-solved myself. No calculator, no help, no check, nothing else. In quick time as I just saw ur tweet. Prize Money at least plz award me, Sir! pic.twitter.com/u5TATI34TK

— Simply PRABEEN (@prabeennet) January 21, 2023