December 27, 2022 / 01:10 PM IST

Hailstorm | అస్సాంలోని దిబ్రూఘర్‌లో వడగళ్ల వర్షం కురిసింది. పెద్ద ఎత్తున పడిన వడగళ్లతో ఆ ప్రాంతమంతా తెల్లగా మారిపోయింది. ఎటుచూసినా రోడ్లన్నీ మంచు ముక్కలతో నిండిపోయి కనిపించాయి. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది.

ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. దీంతో వర్షం కురిసినంత సేపు దిబ్రూఘర్‌లోని వీధులన్నీ నిర్మానుష్యంగా కనిపించాయి. వర్షం ఆగిపోయిన అనంతరం బయటకొచ్చిన ప్రజలు, చిన్నారులు రోడ్లపై పడి ఉన్న వడగళ్లను పైకి ఎగురవేస్తూ కాసేపు సరదాగా గడిపారు. కాగా రానున్న 24 గంటల్లో దిబ్రూఘర్‌లో 13 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుందని భారత వాతావరణ విభాగం హెచ్చరించింది. అంతేకాకుండా మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశముందని పేర్కొంది.

#WATCH | Hailstorm lashes Dibrugarh in Assam. Visuals from Moran area in the district.

As per IMD, Dibrugarh will have a minimum temperature of 13°C & a maximum temperature of 26°C along with a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers, today. pic.twitter.com/48nXDGeTL8

— ANI (@ANI) December 27, 2022