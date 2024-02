February 28, 2024 / 05:34 PM IST

శ్రీనగర్‌: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రమైన గుల్మార్గ్‌లోని ఒక హోటల్‌లో బుధవారం అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. (Gulmarg Hotel On Fire) దీంతో స్నో బాల్స్‌ విసిరి మంటలు ఆర్పేందుకు స్థానికులు ప్రయత్నించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. స్కీయింగ్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన గుల్మార్గ్‌లో జనవరిలో మంచులేక పొడిగా ఉంది. అయితే ఫిబ్రవరి మొదటి వారం నుంచి భారీగా మంచుకురుస్తున్నది.

కాగా, బుధవారం ఉదయం గుల్మార్గ్‌లోని ఒక రిసార్ట్‌లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. మంటలు భారీగా ఎగసిపడ్డాయి. ఇది చూసి స్థానికులు భయాందోళన చెందారు. అయితే మంచు ముద్దలు విసిరి మంటలు ఆర్పేందుకు కొందరు ప్రయత్నించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

మరోవైపు గత వారం గుల్మార్గ్‌లో భారీ హిమపాతం సంభవించింది. రష్యాకు చెందిన ఏడుగురు స్కీయర్లు హిమపాతంలో చిక్కుకున్నారు. రెస్క్యూ సిబ్బంది ఆరుగురిని రక్షించగా, రష్యాకు చెందిన ఒక స్కీయర్ మరణించాడు.

#WATCH | J&K | Fire breaks out at a hotel in Gulmarg in Baramulla district. Details awaited. pic.twitter.com/MJBRb3JcGl

Snow is being used to put out a fire that erupted at a hotel in tourist resort of #Gulmarg in north Kashmir today.

Source: X/viral video pic.twitter.com/FbXEbnwY9o

— Greater Kashmir (@GreaterKashmir) February 28, 2024